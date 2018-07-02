Главная Новости Власть Прокуратура передала в суд дело мужчин, вербовавших харьковчанок в сексуальное рабство
02.07.2018  17:44   

Прокуратура передала в суд дело мужчин, вербовавших харьковчанок в сексуальное рабство

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего гражданина Китайской Народной Республики и 25-летнего Украинская по ч. 2 ст. 149 УК Украины (вербовка лица с целью сексуальной эксплуатации с использованием ее уязвимого состояния по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно).


//fakti.ks.ua

По информации начальника отдела Прокуратуры области Максима Блохина, досудебным расследованием установлено, что иностранец вместе с сообщниками около года вербовали харьковчанок с целью сексуальной эксплуатации на территории Китая.

Сообщники за денежное вознаграждение подыскивали женщин, готовых выехать на заработки за границу.

Один из них - 25-летний харьковчанин - оформлял паспорта, покупал билеты и тому подобное. Также в его обязанности входил и сопровождение в аэропорт. Задержали мужчину именно при попытке посадить на самолет женщин, которых он отправлял в Китай.

Следствием установлено 10 пострадавших в возрасте от 23 до 35 лет. Организатору незаконного «бизнеса» и его сообщнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, вербовка, харьков, рабство
 
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