02.07.2018 17:44

Прокуратура передала в суд дело мужчин, вербовавших харьковчанок в сексуальное рабство

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего гражданина Китайской Народной Республики и 25-летнего Украинская по ч. 2 ст. 149 УК Украины (вербовка лица с целью сексуальной эксплуатации с использованием ее уязвимого состояния по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно).



//fakti.ks.ua

По информации начальника отдела Прокуратуры области Максима Блохина, досудебным расследованием установлено, что иностранец вместе с сообщниками около года вербовали харьковчанок с целью сексуальной эксплуатации на территории Китая.

Сообщники за денежное вознаграждение подыскивали женщин, готовых выехать на заработки за границу.

Один из них - 25-летний харьковчанин - оформлял паспорта, покупал билеты и тому подобное. Также в его обязанности входил и сопровождение в аэропорт. Задержали мужчину именно при попытке посадить на самолет женщин, которых он отправлял в Китай.

Следствием установлено 10 пострадавших в возрасте от 23 до 35 лет. Организатору незаконного «бизнеса» и его сообщнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.