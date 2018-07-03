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03.07.2018  11:07   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Во вторник, 3 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

Ситуация вокруг здания суда спокойная. Без оцепления и каких-либо митингов.

10.50 На данный момент уже приехали часть адвокатов Геннадия Кернеса. Также тут присутствуют два охранника, которые проходят по делу как подозреваемые.

Напомним, предыдущее заседание суда, назначенное на 2 июля, не состоялось в связи с неявкой как стороны обвинения, так и потерпевших.

Судья Антонов накануне принял решение назначить судебные заседания с 3 по 6 июля.

На данный момент в деле Кернеса, которое рассматривается уже 4-й год в Киевском райсуде Полтавы, перешли к стадии дебатов.

Геннадий Кернес сегодня отсутствует в связи с состоянием здоровья. В суд направлено соответствующее ходатайство.

Пока в зале суда нет ни представителей обвинения, ни потерпевших, ни их адвокатов.

 

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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