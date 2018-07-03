Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

Во вторник, 3 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Ситуация вокруг здания суда спокойная. Без оцепления и каких-либо митингов.
10.50 На данный момент уже приехали часть адвокатов Геннадия Кернеса. Также тут присутствуют два охранника, которые проходят по делу как подозреваемые.
Напомним, предыдущее заседание суда, назначенное на 2 июля, не состоялось в связи с неявкой как стороны обвинения, так и потерпевших.
Судья Антонов накануне принял решение назначить судебные заседания с 3 по 6 июля.
На данный момент в деле Кернеса, которое рассматривается уже 4-й год в Киевском райсуде Полтавы, перешли к стадии дебатов.
Геннадий Кернес сегодня отсутствует в связи с состоянием здоровья. В суд направлено соответствующее ходатайство.
Пока в зале суда нет ни представителей обвинения, ни потерпевших, ни их адвокатов.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.
Практически весь день будет держаться ясная погода. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: