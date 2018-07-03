03.07.2018 12:58

Реконструкцию Харьковского зоопарка планируется завершить через два года

Комплексную реконструкцию Харьковского зоопарка могут завершить уже через два года.



// city.kharkov.ua

Об этом в интервью телеканалу «NEWSONE» сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. По его словам, сейчас проект реконструкции зоопарка находится на рассмотрении Кабинета Министров Украины.

«Мы сейчас боремся за то, чтобы было такое постановление, которое даст нам возможность открыть шлюзы для финансирования данного проекта. Это проект будущего: он для людей, для любознательности наших детей, для обучения и воспитания наших детей. Если все произойдет в течение ближайшего времени, я имею в виду согласование проекта, и нам разрешат работать, думаю, два года, и мы реализуем качественно новое предприятие», - сообщил Геннадий Кернес.

Напомним, что строительные работы в Харьковском зоопарке начались в 2016 году. Планируется, что после завершения масштабной реконструкции он приобретет совершенно новый вид и внедрит современные подходы в работе, в том числе по обращению с животными. Предполагается, что между посетителями и питомцами зоопарка будут максимально убраны клетки и барьеры, где это возможно, и появятся зоогеографические зоны. Например, там появятся «Тропа тигра», «Дикая Австралия», «Африканская саванна», «Амазонский лес», «Речные берега», «Планета обезьян», «Королевство слонов» и др.

Также на территории зоосада будет построен океанариум и обновится коллекция животных. В частности, в Харьков в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов бесплатно передадут пингвинов, белых медведей и жирафов.



Отметим, вход в обновленный зоопарк для посетителей будет бесплатным, в океанариум - платным.