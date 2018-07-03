03.07.2018 13:27

Геннадий Кернес: Главный ресурс Харькова - это люди

Главный ресурс Харькова - это люди, харьковчане очень любят свой город и помогают в реализации проектов для его развития.



// city.kharkov.ua

Об этом в интервью телеканалу «NEWSONE» заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. В интервью Геннадий Кернес также рассказал о новых городских инфраструктурных проектах, о недавнем инциденте в горсовете, предстоящих выборах, чем занимается вне работы и в чем, на его взгляд, феномен Харькова.

«Феномен Харькова в том, что в первую очередь харьковчане сплотились, они очень любят свой город, они терпеливые, они дают возможность реализовать те планы, о которых мы их информируем, и помогают нам в этом. Без помощи самих горожан таких результатов в Харькове не было бы. Люди видят, как мы все благоустраиваем, приводим в порядок, и помогают нам. Помогают очень сильно, и вот награда - нас оценили «Financial Times» и журнал «Фокус». У нас были серьезные инвесторы - представители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, издания «Financical Тimes», которые заявили, что главный ресурс Харькова - это люди», - сказал Геннадий Кернес.

Мэр отметил, что продолжит работать в Харькове.

«Я прилип к тому, чтоб Харьков возродить и сделать лучше, и пока у меня это получается и есть силы — я буду это делать», - подчеркнул городской голова.

Напомним, что Харьков занял первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины, который составил журнал «Фокус». Кроме того, в этом году деловое издание «Financial Times» признало Харьков самым эффективным в Европе городом для инвестиций, отдав первенство среди 40 городов.