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03.07.2018  13:34   

Защита Геннадия Кернеса о срыве суда в Полтаве: Думаем, Юрий Луценко не погладит прокуроров по голове

Благодаря СМИ факты неявки прокуроров на судебные заседания стали известны общественности.


// Городской Дозор

Об этом сообщила адвокат Геннадия Кернеса Лидия Изовитова.

«Сейчас обвинение в этом уголовном производстве поддерживает от имени государства 19 прокуроров. Мы из 19 видели троих определенное время, а в последнее время на заседание вообще появляются лишь двое: Ганилов и Емец. И это несмотря на ходатайство, в которых заявлялось, чтобы все прокуроры участвовали в процессе и высказывали свою точку зрения», – отметила Изовитова.

«Мы не верим в то, что хотя бы один из 19 прокуроров не может приехать в суд и выступить в дебатах, – продолжила адвокат. – Поэтому вчера адвокатом Андреем Цыганковым направлен запрос Генеральному прокурору, действительно ли все 19 прокуроров заняты и не могут явиться на судебное заседание. В связи с тем, что Генпрокуратуре известно о заседании 2 июля, о заседании 3 июля, то возникает вопрос, что означает неявка прокуроров и неявка представителей гособвинения в суд?!»

Лидия Изовитова выразила мнение, что фактически Генпрокуратура гособвинения отказалась от обвинения или намерена отказаться. «Иначе такие действия расценивать я не могу», – сказала она.

Также адвокат отметила, что фактически суд может принять решение о неучастии пострадавших в этом деле.

«Долгое время Кутянин участия в судебных заседаниях вообще не принимает. А это значит, что свой интерес к этому производству Кутянин потерял. Он никоим образом не заинтересован в деле, – сказала Изовитова. – Ряполову, судя по его активной деятельности в соцсетях, должно быть известно о постановлениях суда о назначении заседаний. Но и Ряполов, как видим, не посещает последние несколько заседаний. При этом никак не уведомляя суд о своей неявке. Никаких уважительных причин».

Поэтому сторона защиты считает, что заседания могут проходить без пострадавших и их представителей.

«Сторона защиты приезжает на каждое заседание, сторона защиты готова к дебатам, сторона защиты ждет своей очереди, потому что, согласно очередности выступлений, сначала в дебатах свою позицию должны высказать представители обвинения. Только после этого сторона защиты», – сказала адвокат.

Лидия Изовитова отметила: «Думаю, что благодаря СМИ это дело и именно факты неявки прокуроров на судебные заседания, неявки представителей потерпевших на заседания и их забастовка стали известны общественности. То, что они бастуют, в то время как суд работает. Мы же понимаем, что все это оплачивается за счет государства. И надеемся, что в ближайшее время прокуроры опомнятся и таки появятся на судебные заседания. Я не думаю, что Луценко погладит их по голове. Я уверена, что он об этом не знает, и определенным образом отреагирует на то, что прокуроры, которые должны быть на заседании, там не появляются».

Тэги:  кернес, суд, изовитова, полтава, харьков
 
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