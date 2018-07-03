03.07.2018 13:34

Защита Геннадия Кернеса о срыве суда в Полтаве: Думаем, Юрий Луценко не погладит прокуроров по голове

Благодаря СМИ факты неявки прокуроров на судебные заседания стали известны общественности.



// Городской Дозор

Об этом сообщила адвокат Геннадия Кернеса Лидия Изовитова.



«Сейчас обвинение в этом уголовном производстве поддерживает от имени государства 19 прокуроров. Мы из 19 видели троих определенное время, а в последнее время на заседание вообще появляются лишь двое: Ганилов и Емец. И это несмотря на ходатайство, в которых заявлялось, чтобы все прокуроры участвовали в процессе и высказывали свою точку зрения», – отметила Изовитова.



«Мы не верим в то, что хотя бы один из 19 прокуроров не может приехать в суд и выступить в дебатах, – продолжила адвокат. – Поэтому вчера адвокатом Андреем Цыганковым направлен запрос Генеральному прокурору, действительно ли все 19 прокуроров заняты и не могут явиться на судебное заседание. В связи с тем, что Генпрокуратуре известно о заседании 2 июля, о заседании 3 июля, то возникает вопрос, что означает неявка прокуроров и неявка представителей гособвинения в суд?!»



Лидия Изовитова выразила мнение, что фактически Генпрокуратура гособвинения отказалась от обвинения или намерена отказаться. «Иначе такие действия расценивать я не могу», – сказала она.



Также адвокат отметила, что фактически суд может принять решение о неучастии пострадавших в этом деле.



«Долгое время Кутянин участия в судебных заседаниях вообще не принимает. А это значит, что свой интерес к этому производству Кутянин потерял. Он никоим образом не заинтересован в деле, – сказала Изовитова. – Ряполову, судя по его активной деятельности в соцсетях, должно быть известно о постановлениях суда о назначении заседаний. Но и Ряполов, как видим, не посещает последние несколько заседаний. При этом никак не уведомляя суд о своей неявке. Никаких уважительных причин».



Поэтому сторона защиты считает, что заседания могут проходить без пострадавших и их представителей.



«Сторона защиты приезжает на каждое заседание, сторона защиты готова к дебатам, сторона защиты ждет своей очереди, потому что, согласно очередности выступлений, сначала в дебатах свою позицию должны высказать представители обвинения. Только после этого сторона защиты», – сказала адвокат.



Лидия Изовитова отметила: «Думаю, что благодаря СМИ это дело и именно факты неявки прокуроров на судебные заседания, неявки представителей потерпевших на заседания и их забастовка стали известны общественности. То, что они бастуют, в то время как суд работает. Мы же понимаем, что все это оплачивается за счет государства. И надеемся, что в ближайшее время прокуроры опомнятся и таки появятся на судебные заседания. Я не думаю, что Луценко погладит их по голове. Я уверена, что он об этом не знает, и определенным образом отреагирует на то, что прокуроры, которые должны быть на заседании, там не появляются».