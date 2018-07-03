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03.07.2018  16:01   

Суд по ДТП на Сумской: автомеханик назвал скорость, с которой ехала Зайцева

3 июля в Киевском райсуде Харькова проходит очередное заседание по делу ДТП на Сумской.


// 057.ua

Сегодня дал показания автомеханик Константин Кузнецов, который проводил диагностику поврежденного авто Зайцевой – Lexus, сообщает 057.ua.

Прокурор предоставил оригинал документа, в котором описывалось состояние авто. Свидетель характеризует состояние автомобиля в момент срабытывания тормозов.

«Выключатель стоп-сигнала выключен, включена третья передача на коробке передач, сработала система устойчивости автомобиля», – говорит свидетель.

По словам Кузнецова, автомобиль двигался не только прямо. Lexus больше двигался в бок.

«У колес разная скорость вращения. Рассчетная скорость – 102 км/час в момент срабатывания курсового автомобиля», – говорит Константин.

«Педаль газа была вжата в пол. Поворот колеса 30,6 градусов. Предаварийная система была выключена», – поясняет свидетель.

«В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/час, включена третья передача», – говорит автомеханик.

По его словам, автомобиль или «сорвался во время буксировки, либо его толкнуло что-то в сторону». «Корпус был повернут на 33 градуса от заданной траектории во время диагностики», – говорит свидетель.

При этом, по словам свидетеля, система работала исправно. «Система работала в штатном режиме. Она необходима, чтобы машина двигалась по заданной траектории», – сказал механик.

Источник:   057.ua
 Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
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