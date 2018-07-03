03.07.2018 18:29

Рецидивисту, который напал на пенсионерку, требуют ужесточить наказание

Новобаварский отдел Харьковской местной прокуратуры №2 готовит апелляционную жалобу с требованием более сурового наказания для 33-летнего разбойника-рецидивиста, который после нападения на пенсионерку скрывался в Донецкой области.



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По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Владислава Грюка, в июне текущего года Октябрьский районный суд Харькова признал мужчину виновным в совершении разбойного нападения с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Однако государственный обвинитель просил назначить более суровое наказание – 11 лет лишения свободы.



«Прокуратура доказала в суде, что в декабре 2016 года злоумышленник зашел во двор одного из частных домовладений по ул. Щигровского в Харькове. Во дворе возилась пожилая женщина. Он затолкал ее в дом, закрыл за собой дверь и начал требовать деньги. 75-летняя женщина объяснила, что у нее нет никаких сбережений, а пенсию она давно потратила. Злоумышленник, требуя денег, издевался над старушкой около двх часов. Затем обыскал дом. Когда понял, что у пенсионерки действительно нет сбережений, забрал мобильный телефон женщины, стационарный телефонный аппарат, пуховое одеяло, молоток, другие вещи, показавшиеся ему ценными, и скрылся», – рассказал В. Грюк.



Чтобы избежать наказания после совершения разбоя, мужчина скрывался на территории Донецкой области. За это время он и там успел совершить ряд аналогичных преступлений. Задержали злоумышленника в Славянске. Там по решению суда мужчину взяли под стражу и этапировали в Харьков.



В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.