Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В среду, 4 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Возле здания районного суда города Полтавы, где должно состояться судебное заседание по делу Геннадия Кернеса, спокойно. Нет митингующих и протестующих.
10.48 Сам городской голова уже прибыл вместе со своими охранниками, которые также проходят по делу.
День, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Утром небо будет ясным, а днем на нем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
Нацполиция Украины отмечает третий день рождения, хотя саму дату праздника переносят уже второй раз.
влажн.:
давл.:
ветер: