04.07.2018 10:50

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В среду, 4 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// dozor.kharkov.ua

Возле здания районного суда города Полтавы, где должно состояться судебное заседание по делу Геннадия Кернеса, спокойно. Нет митингующих и протестующих.

10.48 Сам городской голова уже прибыл вместе со своими охранниками, которые также проходят по делу.