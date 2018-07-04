Главная Новости Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
04.07.2018  10:50   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В среду, 4 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

Возле здания районного суда города Полтавы, где должно состояться судебное заседание по делу Геннадия Кернеса, спокойно. Нет митингующих и протестующих.

10.48 Сам городской голова уже прибыл вместе со своими охранниками, которые также проходят по делу.

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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