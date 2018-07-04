04.07.2018 13:15

Харьковчанин предстанет перед судом за распространение детской порнографии

Прокуратура области утвердила обвинительный акт в отношении 69-летнего мужчины за хранение и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию (ч. 4 ст.301 УК Украины).



// journalist.today

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, разоблачили пенсионера в мае этого года через IP-адрес, с которого распространялся запрещенный контент.

Видеоматериалы, содержащие сцены детской порнографии, пожилой мужчина загрузил из запрещенных интернет-ресурсов и хранил на одном из дисков собственного ноутбука. Распространял - через популярную файлообменную программу.

Мужчина свою вину признает. Согласно санкции статьи ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.