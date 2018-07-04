Главная Новости Власть Харьковчанин предстанет перед судом за распространение детской порнографии
04.07.2018  13:15   

Харьковчанин предстанет перед судом за распространение детской порнографии

Прокуратура области утвердила обвинительный акт в отношении 69-летнего мужчины за хранение и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию (ч. 4 ст.301 УК Украины).


// journalist.today

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, разоблачили пенсионера в мае этого года через IP-адрес, с которого распространялся запрещенный контент.

Видеоматериалы, содержащие сцены детской порнографии, пожилой мужчина загрузил из запрещенных интернет-ресурсов и хранил на одном из дисков собственного ноутбука. Распространял - через популярную файлообменную программу.

Мужчина свою вину признает. Согласно санкции статьи ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, порнография, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)   03.07 Власть Рецидивисту, который напал на пенсионерку, требуют ужесточить наказание 03.07 Власть Суд по ДТП на Сумской: автомеханик назвал скорость, с которой ехала Зайцева
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса: надеемся, что прокуроры, все-таки, одумаются и появятся на судебное заседание
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 