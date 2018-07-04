Главная Новости Власть Наркодельца приговорили к 6 годам за решеткой
04.07.2018  17:29   

Наркодельца приговорили к 6 годам за решеткой

Московский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего ранее судимого мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств, совершенные повторно).


// Facebook

Злоумышленнику присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, в приговоре присоединили неотбытое ранее наказание по ч. 2 ст. 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений) сроком на 1 месяц.
 
Преступную деятельность мужчина начал в январе этого года. Из приобретенных в аптеках и магазинах города ингредиентов он изготавливал наркотическое средство - опий ацетилированный.
 
«Зелье» мужчина сбывал в шприцах. Разоблачили наркодельца в ходе проведения оперативных закупок.
 
Сейчас приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Власть Рецидивисту, который напал на пенсионерку, требуют ужесточить наказание 02.07 Власть Прокуратура утвердила обвинение мужчине, который забил до смерти военного из-за отказа выпить 28.06 Власть Педофилу, задержанному в харьковском бассейне, присудили максимальный срок
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса: надеемся, что прокуроры, все-таки, одумаются и появятся на судебное заседание
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 