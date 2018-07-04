04.07.2018 17:29

Наркодельца приговорили к 6 годам за решеткой

Московский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего ранее судимого мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств, совершенные повторно).



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Злоумышленнику присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, в приговоре присоединили неотбытое ранее наказание по ч. 2 ст. 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений) сроком на 1 месяц.



Преступную деятельность мужчина начал в январе этого года. Из приобретенных в аптеках и магазинах города ингредиентов он изготавливал наркотическое средство - опий ацетилированный.



«Зелье» мужчина сбывал в шприцах. Разоблачили наркодельца в ходе проведения оперативных закупок.



Сейчас приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.