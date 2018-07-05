Прокуратура сообщила о подозрении землеустроителю, что в документах выдал лес за сельхозземли

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, подозреваемый занимался разработкой технической документации на земельные участки.
Харьковская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении 43-летнему предпринимателю по ч. 3 ст. 365-2 и ч. 2 ст. 366 УК Украины (злоупотребление своими полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, соединенного с внесением в официальные документы заведомо ложных показаний, повлекшее тяжкие последствия).
Бизнесмен получил заказ от гражданина на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 2 га для ведения личного сельского хозяйства. Предприниматель на местоположение указанных земель, как того требует закон, не вышел. При этом внес в документы информацию о принадлежности участка к землям сельскохозяйственного назначения. На основании разработанного проекта гражданин получил земли в собственность.
Однако досудебным расследованием установлено, что на указанном участке расположены многолетние деревья лиственных пород и, согласно выводам уполномоченных органов, она относится к землям лесного фонда. Поэтому, учитывая целевое назначение, не может быть передана в собственность гражданам.
Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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