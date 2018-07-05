05.07.2018 12:08

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В четверг, 5 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// dozor.kharkov.ua

Ситуация вокруг здания суда спокойная. Без оцепления и каких-либо митингов.



В Полтаву уже приехали часть адвокатов Геннадия Кернеса, cам городской голова, а также два его охранника: Евгений Смицкий и Виталий Блинник, которые проходят по делу как подозреваемые.



На заседании суда, которое состоялось вчера, 4 июля, так и не смогли приступить к дебатам в связи с неявкой как стороны обвинения, так стороны потерпевших. Последние три заседания они ни разу не явились в Полтаву.



Адвокаты Геннадия Кернеса расценивают ситуацию с неявкой стороны обвинения как блокирование стадии дебатов сотрудниками Генпрокуратуры и срыв заседаний.



По мнению защитников мэра, на данный момент гособвинение фактический отказалось от обвинения в деле относительно Геннадия Кернеса.



Для того, чтобы стороны могли приступить к дебатам, требуется присутствие хотя бы одного из 19 прокуроров, которые представляют гособвинение.

11.23 Сторона защиты, Геннадий Кернес и его охранники ожидают судью в зале заседаний. Со стороны обвинения и потерпевших пока нет никого.

12.04 В зал зашёл судья Антонов. Заседание началось.



В суд поступило заявление о том, что прокурор Ганилов находится на больничном.



По какой причине не приехали остальные 18 прокуроры, неизвестно.