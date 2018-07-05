05.07.2018 16:45

Деньги или «вырванное сердце»: Прокуратура передала в суд дело дерзких вымогателей

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении трех мужчин, которых подозревают в дерзком вымогательстве более четверти миллиона гривен от харьковского предпринимателя.



// antikor.zp.ua

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, в ходе досудебного расследования установлено, что в сентябре 2017 харьковчанин 1975 г.р. услышал о том, что один из его знакомых якобы задолжал банку 260 тыс. грн., и решил «подзаработать». Для этого вступил в преступный сговор с двумя товарищами, которым предложил получить «легкие деньги».

«Злоумышленник назначил знакомому встреча возле одного из супермаркетов на Полтавском пути, на которую пришел вместе с товарищами. Там, под вымышленным предлогом о якобы существующей задолженности со стороны предпринимателя перед ними, мужчины потребовали от бизнесмена отдать деньги. В случае, если предприниматель не отдаст средства, угрожали расправой над ним и его семьей и повреждением имущества. Бизнесмен пояснил, что ему нужно время, чтобы собрать такую ​​сумму. Следующую встречу, назначили в конце ноября. На ней бизнесмен объяснил, что у него сейчас трудное материальное положение и попросил отсрочки времени передачи денег», - сообщил Максим Блохин.

Злоумышленники систематически звонили предпринимателю с угрозами ему лично и его семье. В случае отказа передать деньги, обещали «вырвать из груди сердце».

Зимой 2018 мужчины дважды забросили в окно квартиры потерпевшего молотки с привязанной к ним взрывчаткой устройствами. В случае отказа передать им средства, злоумышленники обещали принять более решительные действия.

Бизнесмен не выдержал такого давления и обратился за помощью в полицию. Задержали злоумышленников во время очередной встречи с предпринимателем. В ходе санкционированных судом обысков по месту жительства двух фигурантов дела, правоохранители обнаружили боеприпасы, в частности, осколочную гранату Ф-1 и гранату РГД-5, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Справка:

Двум злоумышленникам (1975 г. н. Э. И 1967 г.р.) сообщено о подозрении по фактам вымогательства денег с угрозой насилия, убийства, повреждения и уничтожения имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц и хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Третьему мужчине (1970 г. н. Э.) - в вымогательстве денег с угрозой насилия, убийства, повреждения и уничтожения имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.