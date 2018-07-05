05.07.2018 18:19

Адвокаты Геннадия Кернеса требуют привлечь к ответственности прокуроров-прогульщиков

На четвертом подряд судебном заседании по делу Харьковского городского головы вместо представителей гособвинения и пострадавших – пустые скамьи. И снова в деле не могут приступить к прениям. Потому что на заседании присутствует только сторона защиты.



// Городской Дозор

Адвокаты Геннадия Кернеса расценивают действия прокуроров, как халатное отношение к своим служебным обязанностям и блокировкой самих дебатов. Просят суд принять соответствующие меры, и привлечь всех 19-х прокуроров к ответственности.



«Как минимум выговор, как максимум увольнение из органов прокуратуры. Я считаю, что системная неявка на заседание тянет на увольнение из рядов прокуратуры. Потому что сам Ганилов в самом начале нашего судебного разбирательства заявлял, что количество 19 человек обусловлено именно тем, чтобы не было срыва судебных заседаний. Однако вместе с этим мы видим, что ничего не мешает эти судебные заседания срывать всем 19 прокурорам», – говорит адвокат Геннадия Кернеса Александр Русин.



Регулярная неявка прокуроров и блокировка процесса дебатов, по мнению адвокатов мэра, нарушает право граждан на доступ к правосудию, что гарантируется государством.



«Блокировкой прокурорами судебного процесса в данном уголовном производстве нарушен принцип верховенства права, закрепленный конституции Украины. Нарушена статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, нарушена презумпция невиновности в связи с тем, что сейчас фактически блокированием работы суда мой подзащитный Геннадий Кернес не может доказать свою невиновность в суде. Прокуроры не хотят этого доказательства. Они боятся этого доказательства. Именно поэтому их нет на судебном процессе», – уверена адвокат Лидия Изовитова. «Я делаю это заявление потому, что это основание к обращению в Европейский суд», – говорит она.



Сейчас процедура проведения независимых и открытых дебатов – выражение позиций как стороны защиты, так и стороны обвинения – повисла в воздухе из-за игнорирования судебного процесса сотрудниками Генеральной прокуратуры, говорит сторона защиты. В своем заявлении, переданном в суд, адвокат Андрей Цыганков, руководствуясь принципом верховенства права, просит суд признать факт отказа стороны обвинения от обвинений в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.



«Я считаю, что суд должен воспользоваться возможностью прямого решения указанного дела так называемым конституционным принципом. То есть обратиться к основному закону Конституции Украины, который является законодательным актом высшей силы и прямого действия. И установить на основании Конституции, что приоритеты защиты людей, защиты правосудия от недобросовестного, фактически мошеннического поведения стороны обвинения являются принципиальными и должны быть использованы судом. То есть признать факт отказа от государственного обвинения, закрыть производство и установить безосновательность тех 3-х, а фактически 4-х досудебных следствий, где действительно 3 человека подвергались пыткам по заведомо ложному сообщению о преступлении. Что будет дальше?! Генеральная прокуратура должна выяснить основания привлечения этих лиц к ответственности. Это откровенная позиция. И заявление, которое я подал, это начало этого пути, указанные лица это понимают», – сказал адвокат Андрей Цыганков.



О том, что сегодня планирует озвучить это заявление, говорит адвокат Андрей Цыганков, он сообщил каждому из своих оппонентов. От прокурора Ганилова до потерпевших: Ряполову, Кутянину и их представителю Зелькиной.



Очередную неявку прокуроров на заседание судья признал – по неуважительным причинам, и принял решение – привлечь прокуроров-прогульщиков к дисциплинарной ответственности. Появление стороны обвинения в Полтаве ждут завтра. В суде объявлен перерыв до 6 июля.