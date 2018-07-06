06.07.2018 11:00

Прокуратура передала в суд дело экс-патрульного, который «утаил» миллионы гривен

Прокуратура области направила в Червонозаводской районный суд г. Харькова обвинительный акт по факту представления субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации (ст. 366-1 УК Украины).



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По информации и.о. начальника управления прокуратуры области Евгения Шпака, речь идет о 30-летнем экс-старшем сержанте патрульной полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что полицейский, как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, в свои е-декларации за 2016 и 2017 годы внес заведомо недостоверные сведения.

В частности, он скрыл факт приобретения им и его женой в 2016 году именных процентных облигаций одного из предприятий на общую сумму более 1,3 млн. грн. Кроме того, милиционер не внес в декларацию и имеющийся у него автомобиль «Mercedes-Benz E250», который он продал почти 150 тыс. грн., что подтверждено соответствующей договору купли-продажи.

В 2017 году полицейский в порядке передоверия получил в собственность еще два автомобиля – «Lexus GX» и «Toyota Land Cruiser», которые в дальнейшем продал, заработав более 700 тыс. грн. Однако, вопреки действующему законодательству, ни наличие движимого имущества, ни вырученные за него средства в декларации не внес.

С занимаемой должности старший сержант уволился в феврале текущего года.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.