Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В пятницу, 6 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
10.48 В Киевский районный суд Полтавы прибыл Харьковский городской голова Геннадий Кернес и двое охранников, которые проходят по делу - Виталий Блинник и Евгений Смицкий.
Возле здания суда ситуация спокойная, нет митингов и пикетов.
11.18 Мэр Геннадий Кернес, охранники Блинник и Смицкий уже в зале суда. Также присутствует часть адвокатов городского головы.
На данный момент нет прокуроров и потерпевших со своими представителями.
Все в ожидании судьи.
11.20 Судья Антонов зашёл в зал.
Судебный распорядитель сообщает, что в суд прислали письмо, аналогичное вчерашнему. А именно о том, что прокурор Ганилов находится на больничном.
Выступает адвокат городского головы Александр Русин. Говорит о том, что это умышленная тактика.
Также он сообщает, в Генеральную прокуратуру направлена жалоба о том, чтобы всех девятнадцать прокуроров, занятых в процессе, привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили.
Адвокат Лидия Изовитова говорит, что поддерживает своих коллег. Также акцентирует внимание, что на больничном только Ганилов, но информации о прокуроре Емце, который ранее присутствовал на заседаниях, ничего не сообщается.
Суд принял решение продолжить заседание в следующий понедельник, 9 июля, и слушания будут проходить каждый день. Неявку прокуроров признал, как не имеющую уважительных причин.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
Последний рабочий день недели будет облачным, но жарким, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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