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06.07.2018  11:32   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В пятницу, 6 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

10.48 В Киевский районный суд Полтавы прибыл Харьковский городской голова Геннадий Кернес и двое охранников, которые проходят по делу - Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

Возле здания суда ситуация спокойная, нет митингов и пикетов.

11.18 Мэр Геннадий Кернес, охранники Блинник и Смицкий уже в зале суда. Также присутствует часть адвокатов городского головы.

На данный момент нет прокуроров и потерпевших со своими представителями.

Все в ожидании судьи.

11.20 Судья Антонов зашёл в зал.

Судебный распорядитель сообщает, что в суд прислали письмо, аналогичное вчерашнему. А именно о том, что прокурор Ганилов находится на больничном.

Выступает адвокат городского головы Александр Русин. Говорит о том, что это умышленная тактика.

Также он сообщает, в Генеральную прокуратуру направлена жалоба о том, чтобы всех девятнадцать прокуроров, занятых в процессе, привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили.

Адвокат Лидия Изовитова говорит, что поддерживает своих коллег. Также акцентирует внимание, что на больничном только Ганилов, но информации о прокуроре Емце, который ранее присутствовал на заседаниях, ничего не сообщается.

Суд принял решение продолжить заседание в следующий понедельник, 9 июля, и слушания будут проходить каждый день. Неявку прокуроров признал, как не имеющую уважительных причин.

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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