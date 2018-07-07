Главная Новости Власть Руководство Харькова пытались спровоцировать на жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области
07.07.2018  16:04   

Руководство Харькова пытались спровоцировать на жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области

Сведения, что за нападением так называемых «активистов» стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач, оказались дезинформацией.


// city.kharkov.ua

Об этом говорится в заявлении Харьковского городского совета, размещенном на официальном сайте.

«Уважаемые харьковчане!

20 июня была совершена попытка захвата Харьковского городского совета неизвестными молодчиками.

Еще во время того, как в здании горсовета агрессивные захватчики жгли дымовые шашки и распыляли газ, руководством города из некоторых источников была получена информация, что за нападением так называемых «активистов» стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач.

Позже, в ходе выяснения причин произошедшего, эти сведения не подтвердились и оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове. Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут произойти акции протеста, которые перерастут в массовые беспорядки.

У сторон этого инцидента хватило самообладания не скатиться до открытого противостояния. Это и дало возможность руководству города разобраться в ситуации и предпринять определенные шаги, которые в скором времени помогут представить общественности людей, злонамеренно дезинформировавших Харьковский городской совет. Более того - мы добьемся наказания виновных в дезинформации.

Харьковский горсовет сожалеет о произошедшем и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу», – говорится в заявлении. 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  горсовет, заявление, сбу, харьков
 
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