07.07.2018 16:04

Руководство Харькова пытались спровоцировать на жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области

Сведения, что за нападением так называемых «активистов» стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач, оказались дезинформацией.



// city.kharkov.ua

Об этом говорится в заявлении Харьковского городского совета, размещенном на официальном сайте.

«Уважаемые харьковчане!

20 июня была совершена попытка захвата Харьковского городского совета неизвестными молодчиками.



Еще во время того, как в здании горсовета агрессивные захватчики жгли дымовые шашки и распыляли газ, руководством города из некоторых источников была получена информация, что за нападением так называемых «активистов» стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач.



Позже, в ходе выяснения причин произошедшего, эти сведения не подтвердились и оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове. Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут произойти акции протеста, которые перерастут в массовые беспорядки.



У сторон этого инцидента хватило самообладания не скатиться до открытого противостояния. Это и дало возможность руководству города разобраться в ситуации и предпринять определенные шаги, которые в скором времени помогут представить общественности людей, злонамеренно дезинформировавших Харьковский городской совет. Более того - мы добьемся наказания виновных в дезинформации.



Харьковский горсовет сожалеет о произошедшем и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу», – говорится в заявлении.