Главная Новости Власть Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
09.07.2018  11:11   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 9 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// dozor.kharkov.ua

Здание суда охраняют несколько правоохранителей, митингующих и протестующих нет.

10.56 Харьковский городской голова Геннадий Кернес и двое его охранников, которые проходят по делу - Виталий Блинник и Евгений Смицкий, уже прибыли в районный  суд города Полтавы.

Также прибыли все адвокаты городского головы.

11.07 На данный момент возле здания суда нет прокуроров, потерпевших и их представителей.

 

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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