09.07.2018 11:11

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 9 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// dozor.kharkov.ua

Здание суда охраняют несколько правоохранителей, митингующих и протестующих нет.



10.56 Харьковский городской голова Геннадий Кернес и двое его охранников, которые проходят по делу - Виталий Блинник и Евгений Смицкий, уже прибыли в районный суд города Полтавы.



Также прибыли все адвокаты городского головы.

11.07 На данный момент возле здания суда нет прокуроров, потерпевших и их представителей.