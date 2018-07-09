Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 9 июля, в Киевском райсуде Полтавы должно состояться очередное заседание по делу харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Здание суда охраняют несколько правоохранителей, митингующих и протестующих нет.
10.56 Харьковский городской голова Геннадий Кернес и двое его охранников, которые проходят по делу - Виталий Блинник и Евгений Смицкий, уже прибыли в районный суд города Полтавы.
Также прибыли все адвокаты городского головы.
11.07 На данный момент возле здания суда нет прокуроров, потерпевших и их представителей.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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