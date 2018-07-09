09.07.2018 15:56

Мебельный мастер, который выманил у доверчивых клиентов четверть миллиона гривен, предстанет пред судом

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего харьковчанина по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).



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Досудебным расследованием установлено, что мужчина занимался изготовлением мягкой мебели. Свои услуги он рекламировал с помощью интернет-ресурсов. С клиентами, обращались к нему, заключал письменные договоры, а принимая подписку, даже выписывал товарные чеки. После – скрывался от заказчиков.



Всего в полицию обратились 75 человек, пострадавших от мошеннических действий обвиняемого. В период с декабря 2017 года по май 2018-го он выманил у харьковчан более 250 тыс. грн.



На сегодня по ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, с целью обеспечения исков потерпевших судом наложен арест на его имущество.