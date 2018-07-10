10.07.2018 10:20

Прокуратура занялась избиением в отделении полиции

Следователи прокуратуры расследуют факт превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблением (ч. 2 ст. 365 УК Украины).



// ukrainepravo.com

Установлено, что 7 июля текущего года в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в области (старшие сержанты 1989 и 1992 г.р. и капрал сектора патрульной полиции 1997 г.р.) применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестного гражданина. Соответствующий видеозапись была размещена в социальной сети Фейсбук.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела, а также - личность потерпевшего и лицо, совершившее эту видеозапись.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.