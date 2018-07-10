Прокуратура занялась избиением в отделении полиции

Следователи прокуратуры расследуют факт превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблением (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Установлено, что 7 июля текущего года в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в области (старшие сержанты 1989 и 1992 г.р. и капрал сектора патрульной полиции 1997 г.р.) применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестного гражданина. Соответствующий видеозапись была размещена в социальной сети Фейсбук.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела, а также - личность потерпевшего и лицо, совершившее эту видеозапись.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
На протяжении дня может неоднократно меняться настроение, впрочем, придавать большое значение эмоциям не стоит – едва ли они будут чересчур глубоки.
Жара прочно обосновалась в Харькове. Первая половина дня будет ясной, после обеда появятся облака. Без осадков.
140 лет назад в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.
влажн.:
давл.:
ветер: