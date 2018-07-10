10.07.2018 14:15

Прокуратура в суде отстояла земли городской общины

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Харьковский апелляционный хозяйственный суд области оставил в силе решение суда первой инстанции о возврате в собственность территориальной громады Харькова земельного участка на ул. Победы.



// censor.net.ua

Как рассказала и.о. начальника отдела прокуратуры области Татьяна Здор, в 2015 году участок площадью более 3 га на основании решения Харьковского горсовета была безвозмездно передана в собственность одному из обслуживающих кооперативов для жилищного строительства.

При этом согласно требованиям законодательства, право на бесплатное получение земли имеют только жилищно-строительные кооперативы, члены которых реально нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако указанные нормы при передаче участка в собственность соблюдены ни были.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене решения городского совета о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству для строительства и возвращения земли в собственность общины.

Иск прокуратуры был удовлетворен судами, как первой, так и апелляционной инстанции. «Фемида» постановила вернуть в коммунальную собственность 1,6 га, незаконно переданных в собственность земель. Кроме того, такую ​​же площадь кооператив после обращения прокуратуры в суд вернул городу добровольно.

Сейчас постановление суда вступило в силу, ход ее выполнения находится на контроле прокуратуры области.

Справка:

Согласно законодательству для улучшения жилищных условий горожан горсовет имеет право бесплатно выделять под застройку земельные участки жилищно-строительным кооперативам. Для создания ЖСК нужно соблюсти ряд условий. В него должно входить не менее 5 человек, которые поставлены на квартирный учет. Кроме того, члены ЖСК должны постоянно проживать в населенном пункте, где будет строиться жилье и тому подобное.

Организации, которые имеют аббревиатуру ЖСК только в названии, фактически не является жилищно-строительными кооперативами и не имеют законных оснований на бесплатное получение земли.