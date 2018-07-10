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10.07.2018  15:59   

Стало известно, когда откроют памятник Людмиле Гурченко

Памятник легендарной актрисе, харьковчанке Людмиле Гурченко будет открыт в сквере по улице Тринклера, 6 ориентировочно в 20-х числах июля.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов во время осмотра проделанных в сквере работ.

«Напомню, что идея установить памятник выдающейся харьковчанке Людмиле Гурченко, которая прославляла Харьков, принадлежит городскому голове Геннадию Кернесу. Были приглашены наши ведущие скульпторы и архитекторы, которые очень старались при создании памятника. Уверен, что это будет одно из любимых мест отдыха для молодежи, потому что монумент сделан так, что у его подножия можно посидеть, пообщаться», - отметил Игорь Терехов.

Он рассказал, что также был выполнен целый комплекс работ по благоустройству сквера: уложен гранит, установлены лавочки и новые фонари с подсветкой, высажена трава, появится и система видеонаблюдения.

«Осталось завершить еще небольшие работы, и ориентировочно в 20-х числах июля памятник будет открыт в торжественной обстановке. В церемонии примут участие люди, которые знали Людмилу Гурченко, актеры, поэты, люди культуры, харьковчане», - сообщил Игорь Терехов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, памятник, гурченко, харьков
 
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