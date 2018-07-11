Геннадий Кернес: Мы не просто ремонтируем дороги, мы возрождаем инфраструктуру под ними

Харьков будет городом лучших дорог в Украине.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.
«Многие дороги мы не просто ремонтируем, мы возрождаем инфраструктуру, которая находится под ними», – написал он.
По информации мэра, в начале Московского проспекта будет не только новый асфальт, но и новые трамвайные рельсы. Там строят ливневку, реконструируют водопроводные трубы и внешнее освещение.
«Похожая ситуация и в начале Клочковской - кроме дорожных, там ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций: тот же водопровод, связь, электроснабжение», – добавил городской голова.
«Ремонтируем, а часто возрождаем, путепроводы, в том числе и тот, что идет над Московским проспектом. Перекладываем асфальт на десятках улиц», – продолжил Геннадий Кернес.
Мэр сообщил, что на данный момент отремонтировано 55 внутриквартальных дорог (вместе с тротуарами), а в еще 94 дворах ведутся работы.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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