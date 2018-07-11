11.07.2018 12:30

Геннадий Кернес: Мы не просто ремонтируем дороги, мы возрождаем инфраструктуру под ними

Харьков будет городом лучших дорог в Украине.



// KHARKIV Today

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

«Многие дороги мы не просто ремонтируем, мы возрождаем инфраструктуру, которая находится под ними», – написал он.

По информации мэра, в начале Московского проспекта будет не только новый асфальт, но и новые трамвайные рельсы. Там строят ливневку, реконструируют водопроводные трубы и внешнее освещение.

«Похожая ситуация и в начале Клочковской - кроме дорожных, там ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций: тот же водопровод, связь, электроснабжение», – добавил городской голова.

«Ремонтируем, а часто возрождаем, путепроводы, в том числе и тот, что идет над Московским проспектом. Перекладываем асфальт на десятках улиц», – продолжил Геннадий Кернес.

Мэр сообщил, что на данный момент отремонтировано 55 внутриквартальных дорог (вместе с тротуарами), а в еще 94 дворах ведутся работы.