Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Мы не просто ремонтируем дороги, мы возрождаем инфраструктуру под ними
11.07.2018  12:30   

Геннадий Кернес: Мы не просто ремонтируем дороги, мы возрождаем инфраструктуру под ними

Харьков будет городом лучших дорог в Украине.


// KHARKIV Today

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

«Многие дороги мы не просто ремонтируем, мы возрождаем инфраструктуру, которая находится под ними», – написал он.

По информации мэра,  в начале Московского проспекта будет не только новый асфальт, но и новые трамвайные рельсы. Там строят ливневку, реконструируют водопроводные трубы и внешнее освещение.

«Похожая ситуация и в начале Клочковской - кроме дорожных, там ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций: тот же водопровод, связь, электроснабжение», – добавил городской голова.

«Ремонтируем, а часто возрождаем, путепроводы, в том числе и тот, что идет над Московским проспектом. Перекладываем асфальт на десятках улиц», – продолжил Геннадий Кернес.

Мэр сообщил, что на данный момент отремонтировано 55 внутриквартальных дорог (вместе с тротуарами), а в еще 94 дворах ведутся работы.

Тэги:  кернес, ремонт дорог, харьков
 
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