12.07.2018 10:23

В Харькове упростят процедуру получения справки о составе семьи

С понедельника, 16 июля, получить справку о составе семьи можно будет по доверенности.



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Соответствующее решение было принято 11 июля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. Решение вступит в силу 16 июля.



Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, кроме возможности оформления справок о составе семьи по доверенности, собственник жилья теперь сможет получить справку без участия других собственников и совладельцев. С просьбой внести такие изменения в департамент обратились харьковчане, которые сталкивались с различными проблемными ситуациями при получении справок. Например, кто-то из собственников жилья мог находиться за границей, кто-то не мог обратиться по состоянию здоровья и т.д.



«Справку о составе семьи могли получить только собственники или наниматели конкретного жилого помещения. Причем если собственников было несколько, они все вместе должны были прийти и заказать эту справку. После принятия сегодняшнего решения такую справку может получить любой из собственников без присутствия других, наниматель, любое зарегистрированное по этому адресу лицо, если ему исполнилось 14 лет, законный представитель такого лица либо лицо по доверенности», - рассказал об упрощении процесса выдачи справок Олег Дробот.



По его словам, принятие такого решения стало возможным после запуска единой автоматизированной системы формирования справок о составе семьи - «Портала электронных сервисов Харькова». Он отметил, на сегодня через Портал было сформировано 50 тыс. справок, 37,5 тыс. (75%) из них – без участия заявителя.



«Только одна четвертая справок были оформлены с участием заявителя, но это все равно большое количество, и есть необходимость и далее упрощать процедуру получения. Мы постоянно собираем информацию о том, кто их требует в бумажном виде. Например, их требовали вузы, хотя оснований для этого мы не видели. Мы провели беседы с каждым вузом, и теперь такие справки они больше требовать не будут. Так мы работаем с каждым органом, чтобы харьковчане не теряли своего времени», - отметил директор департамента.



Он также сообщил, что с июня к Порталу подключились уже более 200 нотариусов, и эта работа продолжается. Следующим шагом станет подключение к этому сервису городских предприятий – КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети», Муниципального предприятия по вывозу твердо-бытовых отходов, ПАО «Харьковгоргаз», АК «Харьковоблэнерго».



«Наша цель, чтобы количество услуг, которые предоставляются в электронном виде, только росло. Около 50 услуг разного уровня находятся в разработке, и мы должны обеспечить их интеграцию в Портал электронных сервисов. По вопросу государственных услуг мы работаем с Национальным агентством по вопросам электронного правительства, чтобы госсервисы, которые предоставляют услуги онлайн, интегрировать в Портал», - сообщил Олег Дробот.



Напомним, с 1 июня в Харькове значительно упростили процедуру получения справки о составе семьи и запустили Портал электронных сервисов. Кроме того, в КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» теперь работают сервисы «Apple Pay» и «Google Pay».