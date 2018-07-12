Геннадий Кернес: Харьков – лидер в Украине по финансированию жилищных программ для молодежи

12 июля Харьковский городской голова Геннадий Кернес получил специальную награду Государственного фонда содействия молодежному жилищному кредитованию.
Знак отличия вручил на встрече в Харькове председатель правления фонда Сергей Комнатный.
«Харьков - безусловный лидер в стране по финансированию жилищных программ для молодежи. Было бы идеальной ситуацией, чтобы вы стали ориентиром и стимулом для всех городов и Украины в целом», - отметил он.
По словам Геннадия Кернеса, только в 2018 году 16 молодых семей получили кредиты за счет средств городского бюджета на приобретение квартир, программа будет работать и дальше с учетом возросших возможностей городского бюджета. Всего с начала программы улучшили жилищные условия 145 молодых харьковских семей.
Напомним, на молодежный кредит имеют право нуждающиеся в жилье семьи харьковчан в возрасте до 35 лет включительно. Кредит предоставляется под 3% годовых. Если в семье один ребенок, вводится нулевая ставка, двое детей - кредит выдается под 0% и 25% тела кредита погашает бюджет. Если в семье трое и более детей, она имеет право на беспроцентный заем и половину стоимости квартиры оплачивает город.
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