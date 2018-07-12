12.07.2018 18:45

В Харькове продолжается борьба с «наливайками»

Во время последнего массового отравления суррогатным алкоголем на Харьковщине погибли около 70-ти человек.



//citysite.kh.ua

Смерти не прекращаются и сейчас. Но популярность точек по разливу дешевого алкоголя не становится меньше. Борьба с так называемыми «наливайками» тоже не останавливается.

Маленький магазинчик по улице Валерьяновская. На витрине: и алкоголь, и сигареты. По обращению местных жителей представители фискальной службы проверили торговую точку. Лицензии на право торговли подакцизными товарами - нет.

Лицензию так и не нашли. Правоохранители составили соответствующий акт.

«В данном случае это магазин, в котором осуществляется и разлив и безлицензионная торговля алкоголем и табаком. И цены здесь занижены, то есть здесь очень большой ряд нарушений. На данном этапе сейчас будет изъятие, по материалам выносятся финансовые санкции к предпринимателю. В данном случае, если так посчитать, то порядка 95 тысяч гривен штрафа, но это минимально», - рассказал главный инспектор ГУ ДФС в Харьковской области Дмитрий Бондаренко.

К выявлению таких незаконных питейных заведений, привлекаются и общественные организации. Их представители говорят, главная цель таких рейдов - уничтожить в городе все так называемые «наливайки».

«Есть положительная динамика в этой борьбе с «наливайками», но все, же нам еще очень рано останавливаться. И нам, и администрации, и фискальщикам, потому что город очень сильно заполнен этими питейными заведениями. Я надеюсь, что до конца года мы сделаем намного больше, чем на сегодняшний день», - поделился председатель всеукраинской организации «утонут» Павел Онищенко.

С начала года фискальной службой вместе с общественностью проведены 360 проверок торговых точек. Там где обнаружены нарушения - конфискация товара и штраф.

«Все субъекты хозяйственной деятельности должны работать в одинаковых конкурентных условиях. То есть брать лицензии. Если человек не берет лицензию, соответственно он не в конкурентном поле, и нарушает законодательство. Но за это рано или поздно надо отвечать», - рассказал Дмитрий Бондаренко.