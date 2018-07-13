13.07.2018 11:43

Геннадий Кернес проведет прямой эфир в Facebook

18 июля в 12:00 Харьковский городской голова Геннадий Кернес в прямом эфире на своей странице в Facebook ответит на вопросы харьковчан.



// Facebook

Задавайть вопросы следует в комментариях под постом на официальной странице харьковского мэра в Facebook.



«Прошу – пусть это не ограничится фотожалобами. Ваши заявки и замечания мне важны, и работа эта продолжается. Но в режиме прямого эфира я могу только начать разбираться по конкретному адресу, записать его. Жду вопросов, которые волнуют сразу многих харьковчан, о развитии, обо мне, о вас, о нашем Харькове. Присылайте видео-вопросы», – написал Геннадий Кернес