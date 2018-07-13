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13.07.2018  11:43   

Геннадий Кернес проведет прямой эфир в Facebook

18 июля в 12:00 Харьковский городской голова Геннадий Кернес в прямом эфире на своей странице в Facebook ответит на вопросы харьковчан.


// Facebook

Задавайть вопросы следует в комментариях под постом на официальной странице харьковского мэра в Facebook.

«Прошу – пусть это не ограничится фотожалобами. Ваши заявки и замечания мне важны, и работа эта продолжается. Но в режиме прямого эфира я могу только начать разбираться по конкретному адресу, записать его. Жду вопросов, которые волнуют сразу многих харьковчан, о развитии, обо мне, о вас, о нашем Харькове. Присылайте видео-вопросы», – написал Геннадий Кернес

Тэги:  кернес, прямая линия, харьков
 
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