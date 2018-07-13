Геннадий Кернес проведет прямой эфир в Facebook

18 июля в 12:00 Харьковский городской голова Геннадий Кернес в прямом эфире на своей странице в Facebook ответит на вопросы харьковчан.
Задавайть вопросы следует в комментариях под постом на официальной странице харьковского мэра в Facebook.
«Прошу – пусть это не ограничится фотожалобами. Ваши заявки и замечания мне важны, и работа эта продолжается. Но в режиме прямого эфира я могу только начать разбираться по конкретному адресу, записать его. Жду вопросов, которые волнуют сразу многих харьковчан, о развитии, обо мне, о вас, о нашем Харькове. Присылайте видео-вопросы», – написал Геннадий Кернес
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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