13.07.2018 13:00

В среду в Харькове завоют сирены

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут в среду, 18 июля, в Харькове и области.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены, расположенные на территории города Харькова, а также в районах Харьковской области, включат в 14:25.

Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!». Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Проверка работы средств оповещения – плановая, согласно утвержденному графику. Она проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.