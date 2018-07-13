13.07.2018 17:57

В Харькове установят памятник Вадиму Мулерману и проведут вечер памяти

Вдова певца Светлана Мулерман обратилась с соответствующей просьбой к первому заместителю Харьковского городского головы Игорю Терехову.



// city.kharkov.ua

Встреча прошла сегодня, 13 июля, в Харьковском городском совете.



Прах певца, автора таких популярных песен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом», «Король-победитель», которые в советское время знали и любили, будет захоронен на городском кладбище №2. Именно там похоронены родители исполнителя.

«По завещанию, он просил захоронить его прах на родной земле, где похоронены его родители, брат, племянник. Быстро был решен вопрос с местом на кладбище. Отец с матерью похоронены чуть дальше, а его могила будет располагаться на центральной алее, и любой харьковчанин сможет увидеть, где захоронен его легендарный соотечественник. Теперь мы решаем вопрос об установлении памятника на могиле и проведения вечера памяти в канун 80-летия Вадима Иосифовича 18 августа», - рассказала об итогах встречи с первым вице-мэром Светлана Мулерман.

Игорь Терехов пообещал, что городская власть поможет установить памятник. На эскизе, принесенным вдовой, видно, что композицию монумента составят пластинка, микрофон, занавес, часть сцены. Также на монументе будет выгравирован автограф исполнителя. По словам Светланы Мулерман, этот эскиз еще черновой и будет дорабатываться.

«Он был харьковчанином, он все время пытался вернуться на Родину, мы приезжали с ним в прошлом году, но, к сожалению, произошло то, что непоправимо. Три месяца он не дожил до своего 80-летия, которое хотел праздновать в Харькове», - сказала вдова.

Поэтому принято решение провести в городе вечер памяти певца. Концерт хотят организовать в Доме культуры Национальной полиции, где начинал свой творческий путь молодой Вадим Мулерман. Кроме того, именно там проходили концерты его харьковского Театра песни.

Игорь Терехов отметил, что город поможет семье с установкой памятника и в организации вечера памяти.



«Мы вместе с семьей установим памятник, 18 августа проведем творческий вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Вадима Мулермана. Это был действительно выдающийся человек, его песни радовали нас, и мы очень скорбим об этой утрате. Очень знаменитая и всеми любимая была песня «В хоккей играют настоящие мужчины», думаю, на этом вечере она тоже прозвучит», - отметил первый заместитель городского головы.

Справка. Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Обучался на вокальном отделении Харьковской консерватории, позже - в Ленинграде. Дебютировал на эстраде в 1963 году в Харькове, затем работал с оркестрами Мурада Кажлаева, Леонида Утесова, Анатолия Кролла, Юрия Саульского. Известность к Вадиму Мулерману пришла в 1966 году: он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады с песней «Хромой король», которую позже назвали «Король-победитель».

Именно Вадим Мулерман должен был исполнять легендарную песню к телефильму «Семнадцать мгновений весны», но тогда разразился скандал вокруг его «еврейского» репертуара. В 1971 году по решению председателя Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию Вадим Мулерман был отстранен от эфира, также ему запретили концертную деятельность, и спустя несколько лет артист по личным причинам (из-за болезни брата) выехал в США. С 2004 года снова жил в Харькове и работал в созданном им молодежном Театре песни. В 2005 году был назначен советником председателя Харьковской областной государственной администрации по вопросам культуры. Позже перенес инсульт и два инфаркта. В январе 2015 года Вадиму Мулерману успешно сделали в США операцию на сердце. Умер ночью 2 мая 2018 года в госпитале в Нью-Йорке, где проживал в последние годы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с певцом состоялось 4 мая в похоронном доме на Кони-Айленде в Бруклине.