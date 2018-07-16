16.07.2018 12:57

Освободившийся из Алексеевской колонии россиянин стал подозреваемым в расправе над пенсионерами

Преступник проник в частный дом на Салтовке, связал 70-летнюю хозяйку, убил 72-летнего хозяина и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.



// Нацполиция

Как установило следствие, на очередное преступление мужчина пошел, проведя на свободе всего неделю – 19 июня этого года он освободился из Алексеевской исправительной колонии. Там подозреваемый 15 лет провел за решеткой за разбой и изнасилование.

Сейчас следствием установлено, что в конце прошлого месяца подозреваемый проник в частный дом по улице Сабуровской. Мужчина ударил по голове хозяйку квартиры, связал ее, закрыл рот тряпкой и отнес в ванную.



После этого бывший узник начал обыскивать дом, однако именно в это время домой вернулся хозяин. Разбойник угрожал нежелательному свидетелю и требовал отдать деньги. Мужчина пытался оказать сопротивление, за что нападающий ударил его в живот ножом 9 раз. От полученных травм владелец дома умер.



Даже после убийства злоумышленник не торопился покидать место преступления, он спокойно постирал свои вещи и приготовил еду (все это время женщина лежала связана в ванной). А потом, чтобы скрыть содеянное, поджег квартиру и скрылся, прихватив с собой 1200 грн. и некоторые бытовые вещи.



Жизнь хозяйки дома спасли соседи, которые пришли, услышав запах гари.



Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила подозрение 60-летнему уроженцу России в совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 187 (разбой с причинением тяжких телесных повреждений), п. 6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч.2 ст. 15 п.п.1, 9 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление) УК Украины.



Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.