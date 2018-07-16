Освободившийся из Алексеевской колонии россиянин стал подозреваемым в расправе над пенсионерами

Преступник проник в частный дом на Салтовке, связал 70-летнюю хозяйку, убил 72-летнего хозяина и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.
Как установило следствие, на очередное преступление мужчина пошел, проведя на свободе всего неделю – 19 июня этого года он освободился из Алексеевской исправительной колонии. Там подозреваемый 15 лет провел за решеткой за разбой и изнасилование.
Сейчас следствием установлено, что в конце прошлого месяца подозреваемый проник в частный дом по улице Сабуровской. Мужчина ударил по голове хозяйку квартиры, связал ее, закрыл рот тряпкой и отнес в ванную.
После этого бывший узник начал обыскивать дом, однако именно в это время домой вернулся хозяин. Разбойник угрожал нежелательному свидетелю и требовал отдать деньги. Мужчина пытался оказать сопротивление, за что нападающий ударил его в живот ножом 9 раз. От полученных травм владелец дома умер.
Даже после убийства злоумышленник не торопился покидать место преступления, он спокойно постирал свои вещи и приготовил еду (все это время женщина лежала связана в ванной). А потом, чтобы скрыть содеянное, поджег квартиру и скрылся, прихватив с собой 1200 грн. и некоторые бытовые вещи.
Жизнь хозяйки дома спасли соседи, которые пришли, услышав запах гари.
Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила подозрение 60-летнему уроженцу России в совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 187 (разбой с причинением тяжких телесных повреждений), п. 6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч.2 ст. 15 п.п.1, 9 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление) УК Украины.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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