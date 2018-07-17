17.07.2018 13:31

Педофила-рецидивиста приговорили к 12-ти годам за решеткой

Дергачевский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летнему рецидивисту-извращенцу, который изнасиловал малолетнего и пытался похитить с детской площадки еще одного ребенка.



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Мужчине присудили 12 лет лишения свободы. При этом он уже имел судимости за аналогичные преступления (в 1998 и 2006 годах) и только в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы.



Напомним, 21 февраля 2018 года вечером в одном из сел Дергачевского района нетрезвый мужчина схватил на детской площадке 9-летнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы. К счастью, отец ребенка увидел это и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал милицию.



Во время проверки злоумышленника на причастность к другим преступлениям установлено, что 4 днями ранее в соседнем селе рецидивист обидел мальчика 2005 года рождения.



Мужчина увидел ребенка вечером вблизи железной дороги. Он схватил малого и, угрожая физической расправой, поезд до посадки, расположенной неподалеку. Малолетний пытался вырваться от нападающего и звал на помощь, но тот закрыл ребенку рот.



Затянув жертву в лесополосу, извращенец, применяя физическую силу, насильно удовлетворил половую страсть неестественным способом. После этого изверг сбежал, потому что к месту преступления пришли друзья мальчикк, которые его разыскивали.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.