Молодые ученые Харьковщины получили гранты Президента Украины

Об этом говорится в Распоряжении Главы государства №105/2018-рп «О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год».
Так, согласно статье 1 Указа Президента Украины от 9 апреля 2002 года № 315 «О дополнительных мерах относительно поддержки молодых ученых» (с изменениями, внесенными указом от 16 мая 2008 года № 444) и Указа Президента Украины от 24 декабря 2002 года № 1210 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых» на 2018 год гранты Президента Украины предоставлены:
- Елене КАРПЕЛЬ – 1987 года рождения, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина Национальной академии наук Украины для проведения исследования «Канторовские динамические системы и их классификация»;
- Павлу МАКСИМЧУКУ – 1987 года рождения, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины для проведения исследования «Разработка редокс-активных материалов на основе нанокристаллов оксидов с катионами переменной валентности для контроля уровня активных форм кислорода в живой клетке»;
- Савине Даниэле Клавдии ПУЭРТАС – 1988 года рождения, кандидату психологических наук, старшему преподавателю кафедры Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина для проведения исследования «Стратегии профессиональной самореализации у женщин»;
- Екатерине СЕГИДЕ – 1985 года рождения, кандидату географических наук, докторанту, доценту кафедры Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина для проведения исследования «Формирование человеческого потенциала Украины через нивелирование демографических проблем»;
- Валерии ТРУСОВОЙ – 1984 года рождения, доктору физико-математических наук, доценту кафедры Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина для проведения исследования «Разработка новых антиамилоидных стратегий на основе широкомасштабного скрининга ингибиторов патологической агрегации белков».
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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