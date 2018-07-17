17.07.2018 19:36

Харьков и Всемирный банк наметили новые планы

Представители Всемирного банка, находящиеся с визитом в Харькове, встретились с первым вице-мэром Игорем Тереховым и обсудили проекты, которые сейчас реализуются в Харькове.



// Городской Дозор

«Мы сегодня очень активно сотрудничаем со Всемирным банком, прежде всего, по проектам «Водоканала» – модернизации очистных сооружений. Кроме того, огромная работа сегодня ведется по ХТС, начиная от индивидуальных тепловых пунктов, модернизации котелен, конгломерации и перекладки магистральных трубопроводов. Для нас это действительно очень значимо. Кроме того, мы работаем со Всемирным банком по строительству мусороперерабатывающего комплекса. Очень серьезный проект, равных которому нет сегодня в Украине», – рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Увидеть вживую, как на деле реализуются проекты – с этой целью представители Всемирного банка и приехали в Харьков. И говорят, не жалеют, что выбрали именно Первую столицу для налаживания экономических отношений. Потому что время подтвердило надежность Харькова как хорошего партнера.



«Мы долго планировали и долго ждали этого визита в Харьков. Всемирный банк сотрудничает с Харьковом не первый год. Сейчас мы уже поддерживаем инвестиции в инфраструктуру города общим объемом около пятиста миллионов долларов. И реструктуризация очистных сооружений и станций – это то, с чего мы начинаем, – рассказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. – Отмечу, что мы сотрудничаем с Харьковом и готовы в дальнейшем сотрудничать».



Сегодняшняя встреча, отметил Игорь Терехов, стала импульсом для укрепления партнерских отношений между Харьковом и международным финучреждением. Во время переговоров стороны договорились о воплощении в жизнь ряда важных как для жизнедеятельности, так и для обновления коммунальной инфраструктуры Харькова программ.



«Очень конструктивный диалог, мы наметили наши приоритеты по которым мы будем двигаться, – рассказал Игорь Терехов. – Это и следующие проекты по «Харьковводоканалу», и следующие проекты по «Тепловым сетям», и следующие проекты, которые мы хотим воплотить в жизнь по энергоэффективности. Харьков, пожалуй, единственный город в Украине, который реализует подобные значимые инфраструктурные проекты, финансируемые именно Всемирным банком. Мы сегодня активно работаем и с европейскими партнерами – ЕИБ, ЕБРР – по строительству метрополитена. Что касается Всемирного банка – это тоже наш партнер, и это очень хорошо».