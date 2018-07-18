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18.07.2018  11:42   

Прокуратура настаивает на суровом наказании для мошенника, обманувшего 9 женщин

Прокуратура обжалует приговор Московского районного суда г. Харькова.


// sud.ua

В которым 47-летний мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно), ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) и ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом прокурор настаивал на 8,5 лет заключения, однако суд применил к мужчине ст. 69 УК Украины и смягчил наказание

Обстоятельства дела:

В мае 2016 ранее неоднократно судимый харьковчанин решил «подзаработать» незаконным путем. Мужчина изготовил муляж пачки денег, так называемую «куклу». Для этого нарезанную бумагу он прикрыл сувенирной 100-долларовой купюрой.

С ненастоящими деньгами преступник подходил на улице к женщинам и рассказывал, что якобы нашел банкноты неподалеку. Своим жертвам мошенник говорил, что они являются свидетелями происшествия и владельца средств можно не искать, а просто поделить деньги между собой.

Далее человек под надуманным предлогом уходил. При этом пачку с купюрами оставлял на хранение пострадавших, зато брал залог - ювелирные украшения (кольца, серьги, цепочки и т.д.). Таким образом, он с золотом бежал, а женщин оставлял с бумажками вместо денег.

Всего мошенник обманул 9 человек на общую сумму 25 тыс. грн. Более того, еще двух женщин, которые не согласились на его условия, преступник ограбил, сняв с них серьги.

Кроме того, в сентябре того же года осужденный вместе с неустановленным лицом совершил разбойное нападение на женщину, у которой также отобрал драгоценности.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается на время законную силу. В апелляции прокуратура будет настаивать на более строгом наказании для осужденного.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, вор, приговор, харьков
 
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