Главная Новости Власть На месте ДТП, в котором погиб пятимесячный ребенок, установят светофор, – Геннадий Кернес
18.07.2018  12:41   

На месте ДТП, в котором погиб пятимесячный ребенок, установят светофор, – Геннадий Кернес

Работы по установке светофора уже начались.


// Нацполиция

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил во время онлайн-конференции на своей странице в Facebook.

Светофор установят на проспекте Гагарина, где 14 июля около 18.00 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Мать сладенца с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу.

Также мэр Харькова добавил, что готов встретиться с родителями погибшего малыша и оказать им любую помощь.

Тэги:  кернес, online, прямая линия, харьков
 
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