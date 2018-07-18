На месте ДТП, в котором погиб пятимесячный ребенок, установят светофор, – Геннадий Кернес

Работы по установке светофора уже начались.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил во время онлайн-конференции на своей странице в Facebook.
Светофор установят на проспекте Гагарина, где 14 июля около 18.00 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Мать сладенца с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу.
Также мэр Харькова добавил, что готов встретиться с родителями погибшего малыша и оказать им любую помощь.
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