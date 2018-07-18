18.07.2018 13:00

Геннадий Кернес рассказал, почему город восстанавливает трамвайные вагоны

Ремонт бывшего в эксплуатации подвижного состава обойдется Харькову во много раз дешевле, чем покупка новых вагонов.



// Городской Дозор

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил во время онлайн-конференции на своей странице в Facebook.

По словам мэра, отремонтированные вагоны будут ничем не хуже новых.



«Меняются и сидушки, и линолеум, и остекление, перебираются колесные пары. Харьковчане заметят улучшения», – сказал Кернес.



По его словам, в этом году будет реконструировано 18 трамвайных вагонов.



Также требует замены трамвайное полотно, добавил мэр.



«На ремонты переездов, трамвайных направлений уже потрачено до 500 тысяч гривен», – сообщил Кернес.