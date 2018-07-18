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18.07.2018  14:35   

Геннадий Кернес: Харьков первый в очереди на получения хлора

КП «Харьковводоканал» должен получить хлор в первоочередном порядке после того, как АО «ДнепрАзот» возобновит работу.


// Facebook

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил во время онлайн-конференции на своей странице в Facebook.

«Нам обещают, что сегодня стратегическое предприятие «ДнепрАзот» должно будет запуститься, и мы стоим там первые на получение хлора. Мы очень сильно переживаем, но пока мы держимся», - сказал мэр.

Ситуацию, если «ДнепрАзот» не заработает в ближайшее время, Геннадий Кернес прокомментировал так: «План «Б» один – нам надо купить хлор. У нас есть деньги, мы проплатили давно, директор коммунального предприятия написал письма еще в июне к генеральному прокурору Луценко, премьер-министру Гройсману и главе нашей обладминистрации Светличной – пока ноль реакции».

Как сообщалось ранее, в Украине могут возникнуть проблемы с централизованным водоснабжением из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на заводе «ДнепрАзот». Частичная, а тем более полная остановка производства хлора, несет угрозу эпидемиологической катастрофы в Украине, особенно в летний период.

Тэги:  кернес, прямая линия, харьков
 
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