18.07.2018 15:35

В Харькове будут бороться с незаконным размещением объектов и стихийной торговлей

Город должен быть освобожден от незаконно установленных объектов, в том числе и тех, которые размещены на охранных зонах городских сетей.



// Городской Дозор

Это стало одной из основных тем комиссии по чрезвычайным ситуациям, заседание которой состоялось в горсовете.



В частности, представители «Харьковоблэнерго» сообщили о самовольно установленном гараже, который разместили прямо на кабельных линиях, и все это произошло в течение выходных дней.



Эту ситуация взяли под контроль соответствующие службы. Чтобы ускорить решение подобных вопросов, в городе создадут специальную общую базу.



«Это будет касаться, прежде всего, «Харьковских тепловых сетей», КП «Харьковводоканала», «Харьковгоргаза» и «Харьковоблэнерго», – рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. – Такая база должна существовать, чтобы мы понимали, сколько объектов установлены с нарушением и где они находятся. По этим вопросам мы обратимся в суды, для того чтобы все абсолютно объекты, которые находятся в защитных зонах наших коммунальных предприятий – и «Харьковгоргаз», и «Харьковоблэнерго», были демонтированы».



Такие самовольно размещенные объекты будут, по крайней мере, на контроле, и их демонтаж будет происходить в соответствии с законодательством.



Коснулись на заседании и вопроса незаконной торговли. Сейчас, отмечает первый вице-мэр, в Харькове, в отличие от других городов Украины, следят за чистотой и порядком, но на стихийную торговлю нужно обращать внимание, чтобы не допустить ее разрастания.



«Сегодня мы подключаем к этой работе наше коммунальное предприятие «Муниципальная охрана», мы попросили, чтобы реагировала полиция. Для нас это действительно очень важно, потому что мы должны сделать так, чтобы в Харькове вообще не было точек стихийной торговли. У нас достаточно рынков, у нас достаточно торговых площадок, у нас достаточно мест для того, чтобы люди, которые привозят сельхозпродукцию, могли прийти и цивилизовано торговать», – сообщил Игорь Терехов.



Отсутствие стихийной торговли – это не только эстетический вид города и его чистота, а самое главное, отмечает первый заместитель Харьковского городского головы, – это здоровье людей. Ведь санэпидслужба не имеет возможности отследить качество товаров.



«Это жизнь и здоровье людей, и мы обязаны сделать так, чтобы действительно люди находились в безопасности. Для этого нужно всю стихийную торговлю убрать с улиц города Харькова», – резюмировал Игорь Терехов.