18.07.2018 16:58

В Харькове около 62 процентов внутридомовых сетей готово к зиме

В мэрии состоялся еженедельный штаб по подготовке города к зиме, который провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



// Городской Дозор

Сейчас уже более 60-ти процентов внутридомовых сетей КП «ХТС» готовы к осенне-зимнему периоду. В целом же коммунальщики работают в усиленном режиме.



«Сегодня «Харьковские тепловые сети» вошли в график проведения работ. Это касается, прежде всего, внутридомовых сетей. Сегодня в Харькове подготовлено примерно 62 процента от общего числа внутридомовых сетей в домах коммунальной формы собственности. Делаются транзиты, начинаем делать магистральные трубопроводы», – рассказал Игорь Терехов.



Перекладывание магистральных трубопроводов больших диаметров происходит за счет бюджета Харькова, а также за средства Мирового банка.



Работы еще хватает, отмечает Игорь Терехов, но пока все ремонты происходят по графику. Там, где это необходимо, создаются дополнительные бригады.



«Все те структурные подразделения, которые задействованы в подготовке к зиме, работают в полном объеме, ежедневно. Если нам необходимо, мы работаем и по субботам, и по воскресеньям», – рассказал вице-мэр.



По словам Терехова, объекты системы образования и системы здравоохранения готовы к отопительному сезону полностью.



Дорожные службы, в свою очередь, заготавливают песчано-солевую смесь и готовят снегоуборочную технику. Подготовка Харькова к зиме продолжается.