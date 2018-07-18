18.07.2018 18:43

До 2020 года в Харькове создадут 30 километров велодорожек

30 км дорожек для велосипедистов и любителей бега планируют построить в Харькове к 2020 году.



// Городской Дозор

Как сообщил 18 июля во время онлайн-конференции на своей странице в «Facebook» Харьковский городской голова Геннадий Кернес, 3 км велодорожек будет построено в Саржином яру и около 20 км – в Лесопарке.

Кроме того, велодорожка длиной 7 км пролегает от перекрестка ул. Сумской с ул. Деревянко до храма Святой царицы Тамары в Пятихатках.

Также городской голова отметил, что ко Дню города в Харькове планируют открыть Велодом. Согласно проекту, в нем будут созданы детско-юношеская спортивная школа по велоспорту, зона отдыха для велосипедистов, станция техобслуживания. Также там будет организован велопрокат.