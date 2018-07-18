18.07.2018 20:06

В районах Харькова обустроят несколько парков и скверов

Реконструкция и ремонт нескольких парков и скверов запланированы в разных районах Харькова.



// Городской Дозор

Об этом 18 июля во время онлайн-конференции на своей странице в «Facebook» сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



По его словам, в городе заняты реконструкцией не только центральных парков, постепенно комфортные зоны отдыха появятся в разных отдаленных районах Харькова. Так, в 2019 году будет обустроен парк возле ст. м. «Индустриальная», выделены средства на проектирование парка Победы.



Кроме того, планируется реконструкция Молодежного парка. «Ни одно захоронение не будет тронуто, будет сделана зона отдыха для людей и отдельно - специальное место для выгула собак», - сообщил городской голова.

Также он отметил, что городская власть не оставит без внимания и Зеленый гай. По его словам, скорее всего, там будет оборудован не парк с аттракционами, а сквер, где люди смогут комфортно отдохнуть.