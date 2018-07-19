19.07.2018 15:07

Геннадий Кернес провел прием в Слободском районе (ФОТО)

Более 50 харьковчан встретились лично с городским головой и передали ему свои заявления и жалобы.



// city.kharkov.ua

19 июля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел прием жителей Слободского района Харькова. Более 50 человек обратились за помощью в организации и оплате лечения и реабилитации, за предоставлением земли и жилья. Основная часть вопросов - это ремонт кровель и подъездов в домах коммунальной собственности, а также внутриквартальных и городских дорог.



Группа жителей частного сектора на ул. Нанайской пришла за разрешением конфликта с застройщиком. Они настаивают на отмене решения Харьковского городского совета, которым несколько участков по улице были выделены частным лицам под индивидуальное строительство. Не начав работы, владельцы участков продали свою землю компании, занимающейся возведением многоэтажек. Люди против того, чтобы менялась инфраструктура района, в частности - под снос может попасть единственный в округе стадион. Геннадий Кернес сообщил, что город в этом конфликте намерен занять сторону жителей района и урегулирует ситуацию с застройщиком, подобрав новый участок.



Житель Новых Домов Виталий Клемпотюк ищет поддержки в решении проблемы «наливаек» на пр. Героев Сталинграда. По его словам, почти на всех остановках городского транспорта идет несанкционированная торговля спиртным. По итогам обращения будут проверены земельные и налоговые разрешения у владельцев магазинов. Там, где снос невозможен, будут установлены новые павильоны без этих торговых точек.



Ирина Ковалева, мать пятерых детей, пришла с обращением на ремонт тротуаров на Балашовском мосту. По информации дорожных служб, сам путепровод принадлежит украинским железным дорогам. Но реконструкция той части моста, которой пользуются харьковчане, уже запланирована. В 2018 году объявлен тендер на проведение замены трамвайных путей, ограждения и пешеходных тротуаров на Балашовском мосту по ул. Плехановской.