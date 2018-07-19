Участницу ДТП, в котором погиб велосипедист, оставили под стражей

Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения подозреваемой в ДТП, в результате которого погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов
Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным ведомства, сегодня, 19 июля, Апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой на избраную судом первой инстанции меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Суд решил жалобу оставить без удовлетворения, определение суда первой инстанции оставить без изменений.
Напомним, авария произошла 6 июля на проспекте Независимости. По информации полиции, 58-летняя женщина на автомобиле Toyota Land Cruiser допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде. В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер.
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
влажн.:
давл.:
ветер: