19.07.2018 18:28

Участницу ДТП, в котором погиб велосипедист, оставили под стражей

Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения подозреваемой в ДТП, в результате которого погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов



// Нацполиция

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



По данным ведомства, сегодня, 19 июля, Апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой на избраную судом первой инстанции меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Суд решил жалобу оставить без удовлетворения, определение суда первой инстанции оставить без изменений.

Напомним, авария произошла 6 июля на проспекте Независимости. По информации полиции, 58-летняя женщина на автомобиле Toyota Land Cruiser допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде. В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер.