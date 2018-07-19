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19.07.2018  18:28   

Участницу ДТП, в котором погиб велосипедист, оставили под стражей

Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения подозреваемой в ДТП, в результате которого погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов


// Нацполиция

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, сегодня, 19 июля, Апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой на избраную судом первой инстанции меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Суд решил жалобу оставить без удовлетворения, определение суда первой инстанции оставить без изменений.

Напомним, авария произошла 6 июля на проспекте Независимости. По информации полиции, 58-летняя женщина на автомобиле Toyota Land Cruiser допустила наезд на парня, который передвигался на велосипеде. В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер.

Тэги:  дтп, харьков
 
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