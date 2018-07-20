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20.07.2018  14:01   

Патрули и Нацгвардию стянут на футбольный матч на «Металлисте»

Правоохранители будут обеспечивать порядок вовремя матча.


// Нацполиция

22 июля в 19:25 в Харькове на стадионе «Металлист» состоится матч Второй лиги между футбольными командами «Металист 1925» и «Агробизнес» .

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 10 000 болельщиков.

Охрану порядка будут обеспечивать 250 сотрудников Нацполиции и 150 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Напомним, на время проведения матча, с 18:00 до 21:30 22 июля, будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова.

Также с 18:55 до 19:25 и с 21:00 до 21:30 22 июля будет ограничена скорость движения трамваев по улице Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Державинской.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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