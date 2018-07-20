Патрули и Нацгвардию стянут на футбольный матч на «Металлисте»

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Напомним, на время проведения матча, с 18:00 до 21:30 22 июля, будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова.

Также с 18:55 до 19:25 и с 21:00 до 21:30 22 июля будет ограничена скорость движения трамваев по улице Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Державинской.