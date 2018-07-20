Патрули и Нацгвардию стянут на футбольный матч на «Металлисте»

Правоохранители будут обеспечивать порядок вовремя матча.
22 июля в 19:25 в Харькове на стадионе «Металлист» состоится матч Второй лиги между футбольными командами «Металист 1925» и «Агробизнес» .
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 10 000 болельщиков.
Охрану порядка будут обеспечивать 250 сотрудников Нацполиции и 150 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Напомним, на время проведения матча, с 18:00 до 21:30 22 июля, будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова.
Также с 18:55 до 19:25 и с 21:00 до 21:30 22 июля будет ограничена скорость движения трамваев по улице Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Державинской.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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