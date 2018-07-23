Главная Новости Власть Задержанный на сбыте крупной партии кокаина безработный будет ждать суда под стражей
23.07.2018  16:30   

Задержанный на сбыте крупной партии кокаина безработный будет ждать суда под стражей

Мужчина, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и особо опасного психотропного вещества, будет сожержаться содержания под стражей с правом внесения залога в сумме более 1,4 миллиона гривен.


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Такую меру пресечения выбрал Киевский районный суд. Харькова по требованию прокуратуры области.

32-летнего злоумышленника задержали «на горячем» на прошлой неделе - при попытке сбыта очередной партии кокаина.
 
Во время досудебного расследования установлено, что безработный житель Харьковской области торговал в Украине кокаином, метадоном и амфетамином, что завозились контрабандой из одной из стран Европы.
 
Приобретенный товар наркодилер хранил у себя дома. Клиентов он находил через личные контакты в среде наркозависимых людей. Установлено, что весной этого года подозреваемый продал за 6,2 тыс долларов США 50 г кокаина и более 200 таблеток амфетамина.
 
Задержали наркодилера при попытке продать очередному клиенту 300 г кокаина за 30 тыс. евро.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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