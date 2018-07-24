Главная Новости Власть Насильник, которого разыскивал Интерпол, получил максимальный срок
24.07.2018  13:33   

Насильник, которого разыскивал Интерпол, получил максимальный срок

Первомайский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 52-летнего жителя района в изнасиловании.


// Facebook

По информации первого заместителя руководителя Первомайского местной прокуратуры Романа Травкина, суд назначил мужчине максимальное возможное наказание - 5 лет лишения свободы.
 
«Прокуратура доказала в суде, что в июне 2015 года мужчина отдыхал в одном из местных кафе. В это время там вместе с подругами праздновала свой день рождения 25-летняя девушка. Изрядно выпив, злоумышленник подошел к имениннице и предложил выйти на улицу, чтобы поговорить. Там, чтобы разговоре не мешала громкая музыка, они отошли подальше от кафе. Злоумышленник приставил к шее девушки нож и изнасиловал именинницу. После нескольких часов издевательств жертве удалось вырваться и убежать. Девушка прибежала домой к знакомой и рассказала о том, что с ней произошло. Подруга вызвала полицию и скорую медицинскую помощь», – рассказал Р. Травкин.
 
Насильник, чтобы избежать наказания, начал скрываться. Через год его нашли на территории Российской Федерации и задержали сотрудники Интерпола. После экстрадиции в Украину мужчина находился под стражей.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 Власть Задержанный на сбыте крупной партии кокаина безработный будет ждать суда под стражей 17.07 Власть Педофила-рецидивиста приговорили к 12-ти годам за решеткой 16.07 Власть Освободившийся из Алексеевской колонии россиянин стал подозреваемым в расправе над пенсионерами
 
 

Видео

Поселок Жуковского и "Коммунар" с утра были без воды. Рабочие устраняли аварию на магистральном водопроводе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 