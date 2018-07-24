Насильник, которого разыскивал Интерпол, получил максимальный срок

Первомайский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 52-летнего жителя района в изнасиловании.
По информации первого заместителя руководителя Первомайского местной прокуратуры Романа Травкина, суд назначил мужчине максимальное возможное наказание - 5 лет лишения свободы.
«Прокуратура доказала в суде, что в июне 2015 года мужчина отдыхал в одном из местных кафе. В это время там вместе с подругами праздновала свой день рождения 25-летняя девушка. Изрядно выпив, злоумышленник подошел к имениннице и предложил выйти на улицу, чтобы поговорить. Там, чтобы разговоре не мешала громкая музыка, они отошли подальше от кафе. Злоумышленник приставил к шее девушки нож и изнасиловал именинницу. После нескольких часов издевательств жертве удалось вырваться и убежать. Девушка прибежала домой к знакомой и рассказала о том, что с ней произошло. Подруга вызвала полицию и скорую медицинскую помощь», – рассказал Р. Травкин.
Насильник, чтобы избежать наказания, начал скрываться. Через год его нашли на территории Российской Федерации и задержали сотрудники Интерпола. После экстрадиции в Украину мужчина находился под стражей.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
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