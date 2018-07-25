25.07.2018 12:10

Уровень безработицы в Харьковской области - самый низкий в Украине

Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.



// ХОГА

«Уже второй год подряд область имеет самый низкий уровень безработицы (в I квартале 2018-го - 6,0%) среди регионов Украины, что свидетельствует о выходе рынка труда из кризиса», - отметил Юрий Шпарага.

Вместе с тем увеличился размер среднемесячной зарплаты - до 7066 грн.

«С 1 января 2018 года правительством был повышен размер минимальной заработной платы до 3723 грн. По данным мониторинга, работодателями обеспечено своевременное ее внедрение, что способствовало росту среднемесячной заработной платы на 24,2%. Ее уровень за 5 месяцев 2018-го составил 7066 грн., что в 2 раза больше, чем 2 года назад», - отметил Юрий Шпарага.

По его информации, в области постепенно уменьшается количество застрахованных лиц, которым начислена заработная плата меньше минимального размера.

«Департамент социальной защиты населения ХОГА, Харьковский областной центр занятости, Главное управление Гоструда в Харьковской области сегодня активно работают над тем, чтобы уменьшить уровень теневой занятости населения», - сказал Юрий Шпарага.

Он также отметил, что на особом контроле находятся вопросы занятости отдельных категорий граждан, это участники ООС, внутренне перемещенные лица, лица с инвалидностью, молодежь и некоторые другие.

Одним из проектов, направленных на реализацию права граждан на труд является пилотный проект «Рука помощи», который в соответствии с решением правительства работает в Харьковской области.

Проект инициирован Министерством социальной политики Украины при поддержке Всемирного банка и реализуется в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а с этого года к нему присоединились несколько объединенных территориальных громад Житомирской, Черниговской и Донецкой областей.

Правительством предусмотрено, что его участниками могут быть внутренне перемещенные лица и такая категория граждан, как члены малообеспеченных семей, которые получают соответствующую государственную социальную помощь.

(Количество семей, которые получают помощь как малообеспеченные, по области составляет 15,0 тыс., за прошлый год расходы на указанную помощь составили 478 млн. грн, за 6 месяцев).

Привлечение участников происходит по трем направлениям (на выбор, можно одновременно):

- получение финансовой помощи для организации собственного бизнеса (до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц на одного участника для закупки оборудования и материалов с целью организации собственного бизнеса (в 2017 году - до 64 тыс. грн., в 2018-м - до 70,5 тыс .грн.);

- участие в общественных работах;

- содействие трудоустройству, в т.ч. на новые рабочие места.

Для участия в проекте гражданину, который имеет соответствующий статус, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения или центр занятости по месту жительства или пребывания и написать заявление. Специалисты социальных служб окажут необходимую помощь и консультации.

Кроме этого, с апреля этого года получить финансовую помощь могут уже действующие субъекты хозяйствования для создания новых рабочих мест и трудоустройства участников пилотного проекта или лиц, уволенных с военной службы после участия в ООС.

На сегодня участниками пилотного проекта стали 1,6 тыс. человек, из них 0,9 тыс. человек - члены малообеспеченных семей и 0,7 тыс. - внутренне перемещенные лица.

Более 800 участников пилотного проекта уже были трудоустроены или получили дополнительный заработок от участия в общественных работах.

«С начала реализации пилотного проекта областной комиссией отобраны 56 бизнес-планов участников и 4 субъекта хозяйствования, сумма полученной ими помощи для организации собственного бизнеса составила 2,5 млн. грн., - сказал Юрий Шпарага. - В госбюджете на 2018 год на финансовую помощь в рамках проекта предусмотрено 20 млн. грн.».