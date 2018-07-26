Главная Новости Власть Ревнивец, который по пьяни зарезал бывшую сожительницу, сядет на 14 лет
26.07.2018  17:00   

Ревнивец, который по пьяни зарезал бывшую сожительницу, сядет на 14 лет

Первомайский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным ранее судимого 48-летнего жителя поселка Вторая Ивановка Барвенковского района в умышленном убийстве бывшей сожительницы.


// Facebook

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчина осужден к 14 годам лишения свободы.
 
Убийство произошло в апреле 2016 года. Незадолго до трагедии пара разошлась. Причиной семейного разлада стала ревность к бывшему женщины и, как следствие, агрессивное поведение мужа. Он частенько выпивал и сильно бил сожительницу. Не выдержав такой семейной жизни, женщина попросила мужа уйти. Однако и после развода он не хотел давать бывшей покоя и продолжал конфликтовать с женщиной.
 
«Прокуратура доказала в суде, что выпивший пришел домой к своей бывшей сожительницы. В это время женщина спала. Злоумышленник подошел к кровати, сел сверху на свою жертву, чтобы она не могла вырваться, вынял кухонный нож и трижды ударил им бывшую. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте. После убийства злоумышленник пошел домой. Нож выбросил по дороге в колодец», - рассказала Т. Сотникова.
 
Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.07 Власть Насильник, которого разыскивал Интерпол, получил максимальный срок 23.07 Власть Задержанный на сбыте крупной партии кокаина безработный будет ждать суда под стражей 17.07 Власть Педофила-рецидивиста приговорили к 12-ти годам за решеткой
 
 

Видео

Без лицензий, сна и отдыха. На посту в Песочине идет проверка автоперевозчиков
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 