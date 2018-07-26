26.07.2018 17:00

Ревнивец, который по пьяни зарезал бывшую сожительницу, сядет на 14 лет

Первомайский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным ранее судимого 48-летнего жителя поселка Вторая Ивановка Барвенковского района в умышленном убийстве бывшей сожительницы.



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По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчина осужден к 14 годам лишения свободы.



Убийство произошло в апреле 2016 года. Незадолго до трагедии пара разошлась. Причиной семейного разлада стала ревность к бывшему женщины и, как следствие, агрессивное поведение мужа. Он частенько выпивал и сильно бил сожительницу. Не выдержав такой семейной жизни, женщина попросила мужа уйти. Однако и после развода он не хотел давать бывшей покоя и продолжал конфликтовать с женщиной.



«Прокуратура доказала в суде, что выпивший пришел домой к своей бывшей сожительницы. В это время женщина спала. Злоумышленник подошел к кровати, сел сверху на свою жертву, чтобы она не могла вырваться, вынял кухонный нож и трижды ударил им бывшую. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте. После убийства злоумышленник пошел домой. Нож выбросил по дороге в колодец», - рассказала Т. Сотникова.



Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.