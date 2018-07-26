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26.07.2018  17:15   

Адвокаты Геннадия Кернеса заявили о давлении на суд Полтавы и судью Антонова

Активисты вместе с группой вооруженных людей 23 июля ворвались в Киевский районный суд Полтавы с целью дискредитировать любое решение судьи Андрея Антонова, принятое по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 июля, заявили журналистам адвокаты Геннадия Кернеса – Андрей Цыганков, Лидия Изовитова, Александр Гунченко и Наталья Плиса.

По словам Андрея Цыганкова, это была спланированная акция, чтобы сорвать судебный процесс, а в дальнейшем - иметь основания отменить любое решение судьи. При этом, по его мнению, очевиден тот факт, что активистам неважно, какое судебное дело в отношении мэра Харькова рассматривается, главное, чтобы Геннадий Кернес находился под постоянным уголовным преследованием.

«Если бы эти вооруженные люди ворвались в совещательную комнату, в чем, по нашему мнению, была их цель, и добились бы общения с судьей Антоновым, даже не нанося ему побоев, любое решение, оправдательное или обвинительное, которое он бы принял в дальнейшем, было бы дискредитировано. И это бы действие стало основанием, чтобы процесс начал слушаться заново на следующие три или пять лет», - отметил Андрей Цыганков.

Кроме того, защитники Геннадия Кернеса отметили, что это уже не первая попытка давления активистов на суд. В частности, угрозы получали как сами адвокаты, так и судья, и члены его семьи.

«В понедельник судья Антонов сделал заявление в Высший совет правосудия: он должен это сделать, если на него оказывается давление. Судья заявил, что на него лично, на его брата-судью и на его отца - экс-судью оказывается давление и поступают угрозы именно со стороны активистов», - отметила Лидия Изовитова.

Также адвокат отметила, что все 19 прокуроров, которые фигурируют в деле Геннадия Кернеса, не являлись на последние заседания суда, чтобы поддержать свой обвинительный акт.

«И не явились они не в один день, а 7 или 8 раз подряд. Их 19 прокуроров в этом деле, однако в суд пришел только один документ, в котором сообщалось, что всего один из прокуроров на больничном», - добавила адвокат.

Сегодня сторона защиты также озвучила имя заказчика беспорядков в суде и самого политического преследования мэра.

«По моему глубокому убеждению, заказчиком этого действия является народный депутат Антон Геращенко, а то, что он заказчик данного дела, суд установил не только по материалам дела, но и по показаниям свидетелей, которые под присягой подтвердили эту ситуацию», - сообщил Андрей Цыганков.

Напомним, 10 июля судья Андрей Антонов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. По словам стороны защиты, процессуальное решение судья планировал огласить в течение месяца.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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