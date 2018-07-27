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27.07.2018  13:46   

Харьков развивает новые направления сотрудничества с Испанией

Делегация Харьковского городского совета во главе с заместителем Харьковского городского головы Татьяной Таукешевой пребывает с рабочим визитом в Испании.


// city.kharkov.ua

В ходе поездки представители руководства города посетили город Бильбао и Барселону и провели ряд встреч с представителями местных муниципалитетов и профильных департаментов. В частности, харьковчане обменялись опытом с испанскими коллегами в сфере формирования и распределения городского бюджета, в том числе бюджета участия. 

Также в ходе встреч обсуждались программы городских советов, реализуемые для молодежи и с привлечением молодежи, урбанистические и культурные проекты, а также социальные проблемы, в частности, обеспечение социальной защиты населения, привлечения и удержания молодежи в городах.

В рамках визита харьковская делегация также планирует провести встречу с представителями бизнес-кругов Испании.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  развитие, испания, харьков, дружба
 
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