27.07.2018 13:46

Харьков развивает новые направления сотрудничества с Испанией

Делегация Харьковского городского совета во главе с заместителем Харьковского городского головы Татьяной Таукешевой пребывает с рабочим визитом в Испании.



// city.kharkov.ua

В ходе поездки представители руководства города посетили город Бильбао и Барселону и провели ряд встреч с представителями местных муниципалитетов и профильных департаментов. В частности, харьковчане обменялись опытом с испанскими коллегами в сфере формирования и распределения городского бюджета, в том числе бюджета участия.



Также в ходе встреч обсуждались программы городских советов, реализуемые для молодежи и с привлечением молодежи, урбанистические и культурные проекты, а также социальные проблемы, в частности, обеспечение социальной защиты населения, привлечения и удержания молодежи в городах.



В рамках визита харьковская делегация также планирует провести встречу с представителями бизнес-кругов Испании.