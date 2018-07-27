Харьков развивает новые направления сотрудничества с Испанией

Делегация Харьковского городского совета во главе с заместителем Харьковского городского головы Татьяной Таукешевой пребывает с рабочим визитом в Испании.
В ходе поездки представители руководства города посетили город Бильбао и Барселону и провели ряд встреч с представителями местных муниципалитетов и профильных департаментов. В частности, харьковчане обменялись опытом с испанскими коллегами в сфере формирования и распределения городского бюджета, в том числе бюджета участия.
Также в ходе встреч обсуждались программы городских советов, реализуемые для молодежи и с привлечением молодежи, урбанистические и культурные проекты, а также социальные проблемы, в частности, обеспечение социальной защиты населения, привлечения и удержания молодежи в городах.
В рамках визита харьковская делегация также планирует провести встречу с представителями бизнес-кругов Испании.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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